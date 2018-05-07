البرلمان المقدوني يصدق نهائيًا على تغيير اسم البلاد

صدق البرلمان المقدوني نهائيا وبشكل رسمي، اليوم الخميس، على الاتفاق المبرم مع دولة اليونان بشأن تغيير اسم البلاد إلى "جمهورية شمال مقدونيا".



وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن 69 نائبا من نواب البرلمان الـ120 قد وافقوا على الاتفاق.



وكان رئيس الوزراء المقدوني، زوران زاييف، توصل إلى الاتفاق مع نظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس، الشهر الماضي، في خطوة أنهت نزاعًا استمر لعقود بين البلدين.



ووقع البرلمان مبدئيًا على الاتفاق في 20 يونيو، لكن الرئيس المقدوني، غيورغي إيفانوف، رفض توقيعه ووصفه بأنه "غير دستوري".



ووفقا لدستور الدولة، تم إحالة الاتفاق إلى التصويت عليه في البرلمان مجددا، ومع الموافقة عليه للمرة الثانية لم يعد من حق الرئيس رفضه.



