ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البرلمان المقدوني يصدق نهائيًا على تغيير اسم البلاد

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:47 م
البرلمان المقدوني يصدق نهائيًا على تغيير اسم البلاد
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
صدق البرلمان المقدوني نهائيا وبشكل رسمي، اليوم الخميس، على الاتفاق المبرم مع دولة اليونان بشأن تغيير اسم البلاد إلى "جمهورية شمال مقدونيا".

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أن 69 نائبا من نواب البرلمان الـ120 قد وافقوا على الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء المقدوني، زوران زاييف، توصل إلى الاتفاق مع نظيره اليوناني ألكسيس تسيبراس، الشهر الماضي، في خطوة أنهت نزاعًا استمر لعقود بين البلدين.

ووقع البرلمان مبدئيًا على الاتفاق في 20 يونيو، لكن الرئيس المقدوني، غيورغي إيفانوف، رفض توقيعه ووصفه بأنه "غير دستوري".

ووفقا لدستور الدولة، تم إحالة الاتفاق إلى التصويت عليه في البرلمان مجددا، ومع الموافقة عليه للمرة الثانية لم يعد من حق الرئيس رفضه.

المزيد عن: تغير أسم مقدونيا اليونان البرلمان المقدوني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 6:30:06 PM