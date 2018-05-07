6 نصائح للتعامل مع زوجتك المريضة نفسيا

قد يجد الكثير من الأزواج مشاكل في التعامل مع الزوجة التي تعاني من المشاكل النفسية، فالزوج معتاد على التعامل مع الزوجة بطريقة معينة وقد يتعامل بطريقة ألطف عندما يعلم بأن الزوجة قد تعاني من مشكلة نفسية ما إلا أنه من الممكن أن يؤثر بالسلب على الزوجة فهي تحتاج إلى عناية ومعاملة خاصة، ومن الممكن من خلال الكثير من الخطوات أن تتخطى الزوجة المشكلة النفسية التي تمر بها ومن بين تلك الخطوات ما يلي:



1- الحوار:

لغة الحوار من بين اللغات التي تعمل على الكشف عن ما تشعر به الزوجة المريضة نفسية والتي تمر بحالة نفسية سيئة، لذا لابد من التحاور بشكل صريح مع الزوجة وتركها هي تتحدث عن كل ما يدور في صدرها ويشعرها بمرض الاكتئاب ويجعل رد فعلها غير متوقع، ولابد على الزوج من أن يوضح للزوجة بأنه لن يتركها وحدها في تلك المشاكل بل سيعمل على التحدث معها والتطرق في جميع الأمور التي تشغل بالها وأنها لن تكون وحدها في مواجهة تلك المشاكل.



2- لا تغضب أو تيأس من محاولة الكشف عن سبب مرضها:

الزوجة المريضة نفسيا قد تعاني من الطاقة السلبية التي تؤثر بشكل كبير عليها وتجعلها فريسة سهلة لتلك المشاعر، لذا لابد على الزوج من عدم الانجراف خلف مشاعر الزوجة السلبية والبحث عن طريقة طيبة يتعامل بها مع الزوجة وأن لا يكون له رد فعل يغضبها.



3- لابد من تعزيز المشاعر الإيجابية للزوجة:

في حالة الفشل في منع تلك المشاعر السلبية التي تشعر بها الزوجة التي تعاني من مرض نفسي لابد من التحدث عن المشاعر الإيجابية التي ستعمل بالفعال على طرد تلك المشاعر، ولابد من توفير وتهيئة الكثير من الظروف إلى الزوجة كي تسعدها بشكل كبير فمن الممكن الخروج بها إلى الأماكن التي تحبها، ومن المعروف عن السيدات حبهم لشراء الجديد فمن الممكن أخذها في جولة شراء والقيام بشراء ما تحب.



4- حاول مساعدتها على قدر المستطاع:

من واجبات الزوج على زوجته أن يساعدها في الكثير من الأمور إن سمح له وقته بذلك فيساعدها في المنزل أو في حل مشاكلها النفسية وأن لم يستطيع فمن الممكن التحدث مع المقربين منها من الأهل والأصدقاء من أجل التحدث معها والقيام بحل مشاكلها.



5- التأكد من أنها تعاني من مشكلة نفسية أو مرض نفسي:

فلابد على الزوج من أخذ زوجته في زيارة إلى الطبيب النفسي للتأكد من أنها تعاني من مرض نفسي بعينه حتى يتمكن من حل تلك المشكلة على الفور فترك الزوجة بدون معالجة من الممكن أن يتسبب في الكثير من المشاكل والأمراض النفسية الأخرى.



6- الصبر:

من بين أهم العوامل التي توفر للزوجة الكثير من الأشياء الهامة والضرورية هي صبر زوجها على المشاكل النفسية لاتي تمر بها، فعندها تشعر المرأة بمدى أهميتها بالنسبة للزوج ولابد من توفير الدعم النفسي من قبل المحيطين بالزوجة من بين الزوج والأهل والأصدقاء قد تتخطى تلك المرحلة وهي خطوة جيدة في المعالجة والتخلص من الأمراض النفسية.



وقد أوصانا الله عز وجل ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالنساء فلابد من حسن معاملتهم وعدم الضغط عليهن كي لا يدخلن في نوبة من الحالة النفسية السيئة.

