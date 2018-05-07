الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات على روسيا لـ6 أشهر أخرى

قرّر الاتحاد الأوروبى، اليوم تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لـ6 أشهر أخرى حتى 3 يناير 2019.





ووفقاً لوكالة سبوتنيك، أنّ عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد موسكو تشمل 3 مسارات مستقلة، هى القيود المفروضة على التأشيرات ضد المواطنين الروس، والعقوبات ضد القطاع الاقتصادى والشركات الروسية، والإجراءات التقييدية ضد شبه جزيرة القرم.





وتمّ تقديم مسار العقوبات الثلاثة عام 2014 بعد ضم روسيا للقرم الأوكرانية.