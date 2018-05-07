تعرفي على أسهل وصفة لتحضير كيك الشيكولاتة

المقادير

- البيض : 3 حبات

- سكر : كوبان

- بودرة الكاكاو : 6 ملاعق كبيرة

- طحين : 3 اكواب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ملعقتان صغيرتان

- الزبدة : 200 غم

- لبن زبادي : كوب

- ماء ساخن : كوب

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

طريقة التحضير

1. ضعي الطحين والكاكاو والملح والسكر والبيكنج صودا في وعاء الخلط واخلطيه حتى يتجانس.





2. أضيفي الزبدة والبيض والفانيلا واللبن والماء المغلي.





3. اخفقي المكونات بالخفاقة الكهربائية على سرعة بطيئة لمدة 3 دقائق ثم زيدي السرعة حتى يصبح الخليط كريميا ومتجانسا.





4. جهزي صينية الخبز بدهنها بالقليل من الزبدة ورشة طحين وصبي مزيج الكيك فيها.





5. اخبزي الكيك في الفرن على حرارة 350 حتى تنضج.



