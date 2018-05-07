طريقة عمل بيتزا الأجبان الأربعة

المقادير

- عجينة البيتزا : مقدار

- صلصة البيتزا : كوب

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطّعة إلى شرائح)

- زيتون أسود : ربع كوب

- الفطر : كوب (مقطع)

- جبنة الموتزاريلا : ربع كوب

- جبنة بارميزان : ربع كوب

- جبنة ادام : ربع كوب

- جبنة شيدر : ربع كوب

- بندورة : 1 حبة (مقطعة حلقات رفيعة)

طريقة التحضير

1. حمي قليل من زيت الزيتون في مقلاة وقلبي الفطر المقطع حتى يذبل.

2. مدّي عجينة البيتزا على سطح صلب مرشوش بدقيق القمح. و إفردي العجينة بسماكة متوسطة.

3. افردي صلصة البيتزا على وجه العجينة.

4. رشّي نصف كمية كلّ من جبن الموزاريلا، جبن الإدام وجبن البارميزان والشيدر.

5. أضيفي الفليفلة الخضراء والفطر.

6. ضعي طبقة جديدة من كمية الأجبان المتبقية ثمّ أضيفي الزيتون الأسود والبندورة الحلقات