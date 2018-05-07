من هو شيخ بوزيان مساعد "جروس" في الزمالك

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الزمالك على الجهاز المعاون في مهمته القادمة في القلعة البيضاء.





وتولى السويسري جروس تدريب الزمالك خلفاً للمدرب خالد جلال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل إيهاب جلال ، وفاز خالد جلال مع الفريق ببطولة كأس مصر قبل أن توجه له إدارة الزمالك الشكر وتعين جروس رسمياً.





ويضم الجهاز المعاون للسويسري في تدريب الزمالك ثلاثة مساعدين ، هم: بيير اندريه شورمان، وشيخ بوزيان، وتوماس جروتر، مع الإبقاء على المصريين أمير عزمي مجاهد، وأيمن حافظ مديرًا للكرة.





**بوزيان بن عربية، الملقب بـ "شيخ بوزيان"، مخطط الأحمال الفرنسي من أصل جزائري.





** سبق له العمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي.





**سبق لـ"بوزيان"، العمل كمساعد في موناكو، واستاد رين، الفرنسيين.





** كما عمل بوزيان بن عربية في العديد من الأندية العربية مثل الوصل والظفرة وأم صلال بالإمارات، والكويت الكويتي، ومنتخب البحرين



