اتحاد الكرة يعتمد عقد "إيميكا" مع المصري رغم اتهامات التزوير

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، رسميًا عقد اللاعب النيجيري إيزي إيميكا مع ناديه المصري البورسعيدي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وكان نادي النصر للتعدين، تقدم بشكوى للجبلاية بشكل رسمي يفيد بأحقيته في اللاعب، وأن عقده مزور مع فريقه البورسعيدي، لعدم الحصول على موافقتهم بشأن انتقاله أو رحيله.





جاء اعتماد الجبلاية، لعقد اللاعب بعد أن قدم مسؤولو المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، الأوراق اللازمة لإثبات صحة موقف ناديه بشأن الحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية.





وكان المصري البورسعيدي، نجح في الحصول على خدمات وتوقيع اللاعب بعد منافسة شرسة مع أندية الأهلي والزمالك، وإنبي، حلال الانتقالات الصيفية الجارية.



