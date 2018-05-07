للعروس.. أفضل طريقة لتطبيق خافي العيوب على البشرة





فالبشرة الندية تجعل خافي العيوب يذوب فيها ويضيئها في شكل طبيعي دون إبراز الخطوط الصغيرة التي تظهر عليها.



وزّعي خافي العيوب "الكونسيلر" عند محيط العينين، وخطوط الخدين (بالقرب من الأنف)، وعند زاويتي الفم الخارجيتين، وحول فتحتي الأنف، هذه النقاط تضيء ملامح الوجه ويجب تغطيتها لبعث الإشراق المنشود.



نصيحة: اختاري خافي العيوب بلون أقرب إلى لون بشرتك، ووزّعيه بواسطة الإسفنجة أو الريشة المخصصة له في شكل عمودي خصوصًا حول الفم والأنف.



تسعي العروس دائما للظهور بإطلالة مميزة في ليلة الزفاف فتحرص علي الاهتمام بأدق التفاصيل، ولمساعدتك في ذلك نقدم لكي أفضل طريقة لتطبيق خافي العيوب.أفضل طريقة لتطبيق خافي العيوب هي بتوزيعه فور ترطيب محيط العينين بالكريم المرطب المخصص له.