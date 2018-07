لمعرفة من يسرق سرعة الإنترنت من منزلك.. اتبع هذه الطريقة

تجد سرعة الإنترنت في منزلك بطيئة على غير المعتاد، ولا يوجد على الراوتر الخاص بك سوا جهاز واحد فقط، وتتصل ومرارًا وتكرارًا بشركة الإنترنت للشكوى، ولكن يتضح لك أن هناك غرباء يسرقون سرعة الإنترنت.





فقد قدم موقع "بي سي ماجازين" التقني المتخصص تطبيقين رئيسيين، يمكن استخدامهما في تحديد الأجهزة، التي تستخدم الإنترنت الخاصة بك، ويساعدك على التخلص من "المتلصصين" منهم أيضا.





ويستخدم عدد من "لصوص الإنترنت" تطبيقات عديدة مشبوهة يمكنها كسر تشفير أي شبكة "واي فاي" تستخدمها.





ونستعرض فيما يلي، طريقة معرفة من يسرق سرعة الإنترنت الخاصة بك، وكيفية إيقافه.





1- حمل برنامج "Wireless Network Watcher"، على جهازك (حاسب شخصي أو محمول يعمل بنظام تشغيل ويندوز)، أما مستخدمي أجهزة "ماك" فيمكنهم تحميل برنامج "Who Is On My WiFi".





2- سيعرض البرنامجان قائمة بالأجهزة، التي تستخدم "واي فاي" الخاصة بك.





3- قد تبدو القائمة الظاهرة أمامك مشفرة نوعا ما، خاصة لو لم تكن خبيرا في مجال التكنولوجيا، لذلك تجاهل عناوين IP، وركز على أعمدة "اسم الجهاز"، و"شركة محول الشبكة".





4- ستعرف من تلك القائمة أجهزتك وأجهزة عائلتك، لكن قد تجد أسماء أخرى لا تعرفها، لذلك اضغط مزدوجا على أي اسم لا تعرفه، لتتعرف على معلومات موثقة عنه، وما الذي يستهلكه من سرعات الإنترنت الخاصة بك.





5- اضغط على حظر ولوج هذا المستخدم إلى شبكة "واي فاي" الخاصة بك.





6- تغيير كلمة المرور، الخاصة بالـ"واي فاي"، وجعلها أكثر تعقيدا، وحظر ظهور أي معلومات شخصية عنك في اسم شبكة الإنترنت اللاسلكي الخاصة بك.