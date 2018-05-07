وزير التعليم لـ"مديري المديريات": "اللي مش هيطور معانا هيمشي"

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعطى رسائل واضحة لمديري المديريات أمس الأربعاء، خلال إجتماعه بهم في ديوان عام الوزارة بشأن العام الدراسي الجديد والنظام التعليمي الجديد.





وقالت المصادر في تصريحات لـ"الفجر"، إن الوزير أكد لمديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية أن الفترة المقبلة هي مرحلة حاسمة مضيفا: "إحنا فى حالة حرب مع أنفسنا"، وشدد الوزير عليهم بالاستعداد جيداً للنظام التعليمي الجديد وأن يتم إرضاء المواطنين فيه.



