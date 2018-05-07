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القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:09 م
القبض على شخصين أحرقا سيارة سيدة سعودية
عناصر من الشرطة السعودية
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الفجر السعودي
 

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن شرطة المنطقة ألقت القبض على الأشخاص المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم، التي وقعت الثلاثاء، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، مضيفا أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة وهما شخصان من سكان المحافظة.

 

وقال البيان إنه تأكد ضلوع الشخصين في الحادثة حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

 

وتمت إحالة القضية للنيابة تمهيداً لاستكمال الإجراءات ومعاقبتهما، بحسب البيان.

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