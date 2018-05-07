في ذكرى وفاته الأولى.. كل ما تريد معرفته عن الإعلامي "عمرو سمير"

يحل اليوم الخميس الذكرى الأولى لوفاة الممثل والإعلامي الراحل عمرو سمير، الذي توفي داخل غرفته بأحد الفنادق في إسبانيا إثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن الفنان الراحل في السطور التالية:

* ولد في 3 يوليو 1984 وبدأ حياته كممثل في العاشرة من عمره، وشارك في فيلم "القتل اللذيذ" أمام ميرفت أمين وإلهام شاهين عام 1998.

* تخرج من كلية الإعلام وشارك بعدها في تقديم برنامج "شبابيك" عبر قنوات "دريم" الفضائية، ونال البرنامج شهرة كبيرة، وانضم بعدها إلى مسابقة مذيعي قناة ميلودي.

* انضم للعديد من القنوات الفضائية من بينها قناة otv وقدم برنامجا بعنوان "إيه الأخبار"، وقدم برنامج نشرة أخبار فنية عبر قناة "نايل لايف" الفضائية، وانتقل بعدها إلى قناة صدى البلد.

* قدم عددًا من الأعمال في السينما من بينها "عودة الندلة" و"القتل اللذيذ"، وفي الدراما قدم "قضية رأي عام"و"شط إسكندرية"، "مزاج الخير"، الجزء العاشر من "راجل وست ستات".

* آخر ما كتبه على صفحته الرسمية على الفيس بوك كانت رسالة وجهها لوالدته " بفرح جداً لما حد يقولى انى متربى وعندى أخلاق لأنك انتى يا حبيبتى السبب فى دا.. حبك وحنانك وتفهمك وعقلك وقلبك اللى اد الدنيا هما السبب فى ده.. يارب اكون اديتك ولو جزء صغير من اللى اديهولى يا كل الدنيا.. بحبك حب عمرى ما هعرف أوصفه كل سنة وامهاتكم بخير وبصحة وربنا يخليهم ليكو لو هما معاكو ويرحمهم ويجمعهم فى مكان أجمل لو هما معاها".

* حصل في مسابقة للمذيعين بقنوات ميلودي على المركز الأول عام 2003.

* توفي في إسبانيا 5 مايو، حيث فارق الحياة وهو نائم على سريره بالفندق، وأكد الطبيب الشرعى الإسبانى الذى وقع الكشف عليه أنه أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية بشكل مفاجيء كان سببًا في وفاته في نفس اللحظة، بسبب ممارسته للرياضة لمدة طويلة دون تناول أي أطعمة غذائية، الأمر الذي تسبب في هبوط مستوى السكر بجسده بشكل سريع أدى إلى توقف قلبه.

* توفي يوم 5 يوليو 2017، بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.