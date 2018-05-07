جربي وصفات "الأسبرين" لبشرة خالية من المشاكل

تريدين الحصول على بشرة خالية من المشاكل، ومحاربة أثار الشيخوخة، والتقليل من التجاعيد، عليكِ اتباع وصفات الأسبرين التي تجعل البشرة مشرقة وجذابة:-





الوصفة الأولى

المكونات:

- 10 أقراص الأسبرين.

- 5 ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة الاستخدام:

- تُسحق أقراص الأسبرين، ثم يضاف إليها الماء تدريجيًا؛ حتى يتكون عجين أبيض متماسك، يُطبق العجين على بشرة نظيفة، ويترك لمدة دقيقة ثم يُشطف بالماء الفاتر، ويطبق هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيًا.





ماسك الأسبرين وزيت شجرة الشاي

المكونات:

- قطرتان من زيت شجرة الشاي.

- قطرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

- 8 أقراص من الأسبرين.

- 4 ملاعق من الماء.

طريقة الاستخدام:

تُجهز عجينة بيضاء مثل الوصفة السابقة، ولكن هذه المرة بإضافة الزيوت، ويُطبق الماسك بنفس الطريقة السابقة، ولكن في هذه الحالة يُسمح بتكراره إلى 3 مرات أسبوعيًا؛ حتى تختفي الحبوب.





ماسك الأسبرين والليمون

إذ كانت المشكلة التي تواجهكِ هي بقع الشمس والاسمرار، فهنا يمكن الاعتماد على ماسك الأسبرين والليمون وزيت الزيتون؛ لإزالة أي أثر لضرر الشمس.

المكونات:

- مزيج من الأسبرين والماء.

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام:

- تُمزج جميع المكونات، ويطبق الماسك على بشرة نظيفة وجافة، يُترك لمدة 10 دقائق، ثم يُشطف بالماء الدافئ.