تهديد نجمي كولومبيا بالقتل لوداع المونديال

تلقى ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا، لاعبا المنتخب الكولومبي، تهديدات بالقتل، لإهدارهما لركلتي جزاء، في مباراة إنجلترا، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.





وكشفت صحيفة "إندبندنت" عن أن رسائل التهديد بالقتل لاحقت اللاعبين، وذلك عقب انتهاء المباراة مباشرة، وخروج كولومبيا من المونديال.





وأوضحت أن كارلوس سانشيز، لاعب المنتخب الكولومبي، تلقى أيضًا تهديدات بالقتل في بداية البطولة، عقب تسببه في ركلة جزاء أمام نظيره الياباني، في المباراة التي خسرتها كولومبيا في دور المجموعات.





وربطت هذه الحادثة بقتل أندريس إسكوبار، لاعب المنتخب الكولومبي الأسبق، الذي قتل رميًا بالرصاص عقب إحرازه هدفًا بالخطأ في مرماه في بطولة كأس العالم 1994.





ونشرت الصحيفة عدة رسائل تهديد للاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عقب نهاية المباراة، التي انتهت بفوز الإنجليز بركلات الترجيح.







