أبرزها بكين تتهم واشنطن بممارسة "الإرهاب النفسي".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ ضبط سائق هارب من 223 حكم بإجمالي حبس 463 سنة في مدينة نصر.

بكين تتهم واشنطن بممارسة "الإرهاب النفسي"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إن تهديد واشنطن بفرض رسوم متزايدة على بلاده، ليس إلا "إرهاب نفسي" لا يتفق مع نزعات العصر الحديث.

وأشار المتحدث الصيني، إلى أن واشنطن باشرت مؤخرا بالتهديد مجددا بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار. ووجهت الولايات المتحدة تهديدات مماثلة للدول الأخرى والشركاء التجاريين الإقليميين.

وقال قاو فنغ، فى مؤتمر صحفي، إن هذا الرعب النفسي الواسع في التجارة بمساعدة عصا الضرائب الجمركية لا يتفق مع اتجاهات العصر الحديث.

وشدد على أن الصين "لن تحني رأسها أمام التهديد والابتزاز، وستبقى على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية التجارة الحرة والآلية الدولية للتجارة العالمية" وشدد المتحدث على أن" الصين، ستتعاون مع كل أطراف المجتمع الدولي من أجل التصدي لإجراءات الحماية الجمركية". ووصف هذا الإجراءات، بالبالية والمتخلفة وغير الفعالة. وقال، "إن الصين ستتصدى لسياسة الإجراءات الانفرادية، وستبذل كل الجهود الممكنة لحماية استقرار وثبات البيئة التجارية الدولية".

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالعدول عن قرارها الخاص بهدم منازل الفلسطينيين

طالب الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، بالعدول عن قرارها الخاص بهدم منازل الفلسطينيين البدو في تجمع "الخان الأحمر" ببادية مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال الأيام المقبلة جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان إن "مساعي إسرائيل لهدم منازل بالمنطقة "تجمع الخان الأحمر"، وتشييد وحدات استيطانية جديدة مكانها، يزيد من التهديدات المحدقة بحل الدولتين، والسلام الدائم بالمنطقة" وأضاف البيان أن "سياسات بناء الوحدات الاستيطانية التي تتبناها إسرائيل، تتنافى مع القانون الدولي.. الاتحاد الأوروبي ينتظر من إسرائيل سحب قراراتها في هذا الصدد والإيفاء بالتزاماتها كافة في إطار القانون الدولي".

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، في مايو الماضي، هدم هذا التجمع، الذي ينحدر سكانه من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".

ويعيش سكان التجمع حالة ترقب، خشية هدم مساكن شُيدت من الصفيح، وأخرى كرفانات "بيوت متنقلة"، بدعم من دولة أوروبية، ويفتقر تجمع "الخان الأحمر" للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، ويستخدم السكان الطاقة الشمسية للحصول على الإنارة ليلًا.

أربع هزات أرضية تضرب بحيرة طبريا

سجل مرصد الزلازل الأردني، أربع هزات أرضية ضربت بحيرة طبريا؛ الأولى بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر عند الساعة 45ر10، والثانية بقوة 3 درجة عند الساعة 51ر10، والثالثة بقوة 4ر2 عند الساعة 8ر11، والرابعة بقوة 7ر2 عند الساعة 14ر11 مساء.

وقال مدير المرصد الدكتور محمود القريوتي، إن المملكة شهدت ما يعرف بعاصفة زلزالية، وكلها ضربت بحيرة طبريا على عمق 12 كيلومترا، وكانت محسوسة فى مناطق متعددة من المملكة؛ "عمان الجبيهة وسحاب ومناطق الزرقاء والرصيفة".

ضبط سائق هارب من 223 حكم بإجمالي حبس 463 سنة في مدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق هارب من 223 حكم بإجمالي حبس 463 سنة في مدينة نصر.

البداية أثناء تواجد ضابط مباحث تأمين الفنادق والمعين خدمة تأمين محاور فنادق سيتي ستارز دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبصحبته القوة المرافقة تمكن من ضبط المدعو مصطفي عبد المقصود بيومي محمد، 66 سنة، سائق ومقيم 566 شارع فاروق الحريري دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حال استقلاله السيارة رقم ق ن هـ 273 ماركة هيونداي فيرنا "تاكسي" ملكه بالكشف عليه تبين انه مطلوب للتنفيذ عليه في 223 حكم حبس جزئي "خيانة أمانة, تبديد" بإجمالي حبس 463 سنة 3 شهور.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.