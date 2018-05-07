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سقوط 6 مصابين في حادث انقلاب "ميكروباص" بالمنوفية

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:29 ص
سقوط 6 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
صورة ارشيفية
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أحمد الباهى
 
استيقظت محافظة المنوفية على خبر انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص»، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين وتم نقلهم لمستشفى السادات العام.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الإقليمي (السادات- شبين الكوم) دائرة مركز السادات، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص قيادة (م.ي.ع.س - سن57) سائق ومقيم دائرة المركز.

وقع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، ونجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة ومرافقيه (م.ع.م - سن 30)، و(ن.ع.ع - سن47)، و(إ.ج.ف.إ - سن 39)، و(م.ر.إ.ي - سن 37)، ومقيمين مركز بدر بالبحيرة، و(ع.ع.ي - سن 27)، ومقيم دائرة المركز، وجميعهم مصابين {سحجات وكدمات متفرقة بالجسم}، وتم نقلهم إلي مستشفى السادات العام.

وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم التحفظ عليها، وبسؤالهم أوروا بمضمون ما جاء بالفحص، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
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