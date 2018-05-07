مقتل عشرات الحوثيين فى مواجهات وغارات بالساحل الغربى لليمن

أفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية بمقتل عشرات الحوثيين فى المواجهات والغارات الجوية فى جبهة الساحل الغربى بمحافظة الحديدة، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس، عن المصادر قولها "إن ميليشيات الحوثى شيعت نحو 35 شخصا من مسلحيها من أبناء مديرية همدان فقط بمحافظة صنعاء، بعد أن لقوا مصرعهم فى جبهات الساحل الغربى".. مشيرة إلى وصول عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات إلى مستشفيات صنعاء، نقلوا من محافظة الحديدة.

وفى سياق آخر، أفرجت المقاومة اليمنية عن مجموعة من السجناء بعد انتهاء التحقيقات معهم، وأخذ تعهدات منهم بعدم العودة إلى صفوف الميليشيات الحوثية.

وأوضح الإعلام العسكرى التابع للمقاومة الوطنية اليمنية - فى تصريح له - أن جميع المفرج عنهم من أبناء الساحل الغربى والسهل التهامى، ممن حاولت الميليشيات الحوثية استغلالهم فى عمليات تخريبية، لافتا إلى أن توجيهات قيادة المقاومة الوطنية قضت بسرعة البت فى ملف الأسرى والإفراج عن المغرر بهم، والتحفظ على العناصر المتورطة بشكل مباشر فى أنشطة الميليشيات الحوثية.