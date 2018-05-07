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علي معلول ينضم لمعسكر الأهلي غدا

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:19 ص
علي معلول ينضم لمعسكر الأهلي غدا
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الفجر الرياضي
 

يصل علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي  إلى كرواتيا في الحادية عشرة من صباح غدا قادمًا من تونس بعد إنتهاء الأجازة التي حصل عليها عقب المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

وأجرى محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة إتصالات هاتفية مع على معلول لترتيب موعد وصوله إلى كرواتيا.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق بكرواتيا بداية من يوم الإثنين الماضى ويستمر يوم 10من يوليو الجارى استعدادا لمباراة تاونشيب البتسواني المقرر لها يوم 17من نفس الشهر في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.
 
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