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مهارات وهدف مصطفى البدري في الدوري قبل الانتقال للأهلي (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:53 ص
مهارات وهدف مصطفى البدري في الدوري قبل الانتقال للأهلي (فيديو)
مصطفى البدري
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الفجر الرياضي
 
سجل مصطفى البدري صانع ألعاب نادي أسوان المنتقل إلى الأهلي هدفًا وحيدًا في الدوري المصري خلال الموسم الماضي في مرمى طلائع الجيش.


ولعب مصطفى البدري 9 مباريات مع أسوان قبل هبوطه للقسم الثاني وسجل هدفًا في الدقيقة 95 أمام طلائع الجيش بالدوري.

من هو مصطفى البدري

- يبلغ مصطفى البدري من العمر 20 عامًا وسيتم قيده في فريق الشباب بالأهلي

- يجيد مصطفى البدري اللعب كصانع ألعاب وعلى الجناحين الأيمن والأيسر ولا يمانع اللعب كمهاجم

- سبق لمصطفى البدري اللعب لكيما أسوان قبل الانتقال إلى نادي أسوان

- يمتاز مصطفى البدري بقوة تسديداته وإجادة اللعب بالقدم اليسرى والمهارة الفردية العالية

- لعب مع الفريق الأول لأسوان 9 مباريات في الدوري المصري خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا قاتلًا في مرمى طلائع الجيش وهو الهدف الوحيد له خلال 9 مباريات.

- تشبه طريقة لعب مصطفى البدري إلى حد كبير مؤمن زكريا لاعب الأهلي مع اختلاف المهارات.

- خطف الأهلي مصطفى البدري بعد صراع مع سموحة والزمالك.

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