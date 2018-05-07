مهارات وهدف مصطفى البدري في الدوري قبل الانتقال للأهلي (فيديو)

سجل مصطفى البدري صانع ألعاب نادي أسوان المنتقل إلى الأهلي هدفًا وحيدًا في الدوري المصري خلال الموسم الماضي في مرمى طلائع الجيش.









ولعب مصطفى البدري 9 مباريات مع أسوان قبل هبوطه للقسم الثاني وسجل هدفًا في الدقيقة 95 أمام طلائع الجيش بالدوري.





من هو مصطفى البدري





- يبلغ مصطفى البدري من العمر 20 عامًا وسيتم قيده في فريق الشباب بالأهلي





- يجيد مصطفى البدري اللعب كصانع ألعاب وعلى الجناحين الأيمن والأيسر ولا يمانع اللعب كمهاجم





- سبق لمصطفى البدري اللعب لكيما أسوان قبل الانتقال إلى نادي أسوان





- يمتاز مصطفى البدري بقوة تسديداته وإجادة اللعب بالقدم اليسرى والمهارة الفردية العالية





- لعب مع الفريق الأول لأسوان 9 مباريات في الدوري المصري خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا قاتلًا في مرمى طلائع الجيش وهو الهدف الوحيد له خلال 9 مباريات.





- تشبه طريقة لعب مصطفى البدري إلى حد كبير مؤمن زكريا لاعب الأهلي مع اختلاف المهارات.





- خطف الأهلي مصطفى البدري بعد صراع مع سموحة والزمالك.



