مهارات وهدف مصطفى البدري في الدوري قبل الانتقال للأهلي (فيديو)
الخميس 05/يوليه/2018 - 09:53 ص
الفجر الرياضي
سجل مصطفى البدري صانع ألعاب نادي أسوان المنتقل إلى الأهلي هدفًا وحيدًا في الدوري المصري خلال الموسم الماضي في مرمى طلائع الجيش.
ولعب مصطفى البدري 9 مباريات مع أسوان قبل هبوطه للقسم الثاني وسجل هدفًا في الدقيقة 95 أمام طلائع الجيش بالدوري.
من هو مصطفى البدري
- يبلغ مصطفى البدري من العمر 20 عامًا وسيتم قيده في فريق الشباب بالأهلي
- يجيد مصطفى البدري اللعب كصانع ألعاب وعلى الجناحين الأيمن والأيسر ولا يمانع اللعب كمهاجم
- سبق لمصطفى البدري اللعب لكيما أسوان قبل الانتقال إلى نادي أسوان
- يمتاز مصطفى البدري بقوة تسديداته وإجادة اللعب بالقدم اليسرى والمهارة الفردية العالية
- لعب مع الفريق الأول لأسوان 9 مباريات في الدوري المصري خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا قاتلًا في مرمى طلائع الجيش وهو الهدف الوحيد له خلال 9 مباريات.
- تشبه طريقة لعب مصطفى البدري إلى حد كبير مؤمن زكريا لاعب الأهلي مع اختلاف المهارات.
- خطف الأهلي مصطفى البدري بعد صراع مع سموحة والزمالك.
المزيد عن: مصطفى البدري صفقات الاهلي اسوان اخبار الاهلي اليوم