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باسم مرسي يجري الكشف الطبي ويرتدي رقم 17 في لاريسا اليوناني

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:42 ص
باسم مرسي يجري الكشف الطبي ويرتدي رقم 17 في لاريسا اليوناني
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أحمد عبدالحفيظ
 

يجري باسم مرسي مهاجم الزمالك والمعار إلى فريق لاريسا اليوناني، الكشف الطبي في فريقه الجديد تمهيدا للتوقيع على عقود انضمامه لفريقه الجديد.

ووافق المستشار مرتضى منصور على إعارة باسم مرسي إلى فريق لاريسا اليوناني خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قام اللاعب بتمديد تعاقده مع الأبيض لمدة موسمين.

وقال "مرسي" في تصريحات إذاعية، سأجري الكشف الطبي في نادي لاريسا بعد قليل تمهيدا للتوقيع على عقود انضمامي للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وأكمل: " أشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي اتاح لي الفرصة في خوض تجربة الاحتراف، وأتطلع للتألق مع الفريق اليوناني والعودة إلى مستواي المعهود".

واختتم: " الجميع يتحدث عني في اليونان بصورة طيبة، وسأرتدي الرقم 17 لاريسا وأتمنى أن يحالفني التوفيق في الفترة القادمة".
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