مشاكل قد تواجه العروس يوم زفافها.. فما هي؟!

إذا طرأت مشاكل يوم الزفاف لا تتوقفي عن التفكير وتتركين الأمر لكي يعيق الفرح، ولكن عليكِ إيجاد حلول بسيطة للتفاديها قدر الإمكان، ومن المشاكل التي يمكن أن تواجهكِ يوم الزفاف، ما يلي:-





1- زيادة عدد المدعوين عن العدد المطلوب:

أحياناً كثيرة، يحضر حفل الزفاف ضيوف ليسوا بالحسبان، مثلاً قد تتصل عمة العروس وتسأل إن كان يمكن لابنها أن يصطحب خطيبته معه كونهما على وشك الزواج، هذا أمر لا مفر منه، لكن قبل أن تشرحي أنك قمت بتسليم العدد النهائي للمدعوين قبل أسبوع، وأن دعوة ابنها لا تشمل خطيبته وأنك تريدين حفل زفاف صغيراً يقل عن 200

شخص، خذي نفساً عميقاً وجاوبي ببرودة أعصاب ومنطق بالقول ببساطة: "أنا آسفة، لكننا انتهينا من قائمة الضيوف وننتظر حضوركم في حفل الزفاف."





2- فشل الجدول الزمني لزفافك:

بعد التخطيط لساعات لضمان سير كل الأمور يوم زفافك، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني له، ربما يطرأ أمر ما، وبالتالي يفشل المخطط. مثلاً: قد تشهد حركة السير ازدحاماً مما يؤخر الوصول إلى الحفل حسب الوقت المتفق عليه.

الانهيار والتوتر لا يفيدان في هذه اللحظة، لذلك ننصحك بالهدوء وبرودة الأعصاب وأن تحافظي على ابتسامتك كـ عروس.





3- البكاء قد يقضي على مكياجك وتسريحة شعرك

نحن نتعاطف معك في يوم زفافك بسبب المواقف الدرامية التي قد تواجهينها كعروس، ربما تغمرك جدتك وتجهشين بالبكاء مما يتلف مكياجك، أو قد يدوس أحد الحاضرين على ذيل فستان زفافك البالغ ثمنه 10 آلاف دولار. هنا، ننصحك اصطحاب رفيقاتك إلى الحمام ليساعدنك على تعديل الوضع.





4- تتلقين هدية مفاجأة يوم زفافك عليك ارتداؤها