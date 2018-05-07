تراجع أسعار النفط بعد مطالبة ترامب أوبك بخفض الأسعار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة حادة اللهجة على موقع تويتر طالب فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بخفض أسعار الخام.

وتأثرت أسعار النفط أيضاً بالخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، والذي أثار موجة هبوط أخرى في الأسهم الآسيوية اليوم، إذ حذرت واشنطن من أنها قد تفرض رسوماً على واردات الخام الأمريكية في موعد لم تحدده بعد.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 77.68 دولاراً للبرميل، منخفضاً 56 سنتاً أو 0.7% عن الإغلاق السابق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 45 سنتاً أو 0.6% إلى 73.69 دولاراً للبرميل.

واتهم ترامب أوبك، أمس الأربعاء، بدفع أسعار الوقود للصعود.

وقال ترامب على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "يجب على أوبك المحتكرة أن تتذكر أن أسعار البنزين مرتفعة، وأنهم لا يفعلون شيئا يذكر للمساعدة".

وأضاف: "يدفعون الأسعار للارتفاع بينما الولايات المتحدة تدافع عن الكثير من أعضائها، أي أوبك، مقابل القليل جدا من الدولارات... هذا يجب أن يكون طريقا في اتجاهين. خفضوا الأسعار الآن!".

وكانت أوبك بدأت مع بعض من المنتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا تقييد الإنتاج في 2017 لتعزيز الأسعار.

وجاء ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة مدفوعاً بإعلان الولايات المتحدة عزمها إعادة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر، مستهدفةً صادرات النفط.