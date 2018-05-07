تعرف على شروط القبول بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، شروط قبول طلاب الثانوية العامة و الشهادات العربية والأجنبية مع تنسيق الجامعات 2018.





وتمثلت شروط القبول فيما يأتي:





1. تقبل الجامعة عددا قليلا من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل عام دراسي من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.





2. ينبغي على الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية تقديم إثبات استكمال اثني عشر (12) عامًا دراسيًّا (شهادات التسلسل الدراسي أو شهادة الإعدادية أو شهادة الابتدائية).





3. التقديم مفتوح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة القديمة بدءا من عام 2008 أو ما يعادلها بشرط استيفاء كل شروط التقديم وعلى المتقدمين الذكور تقديم ما يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.





4. التقديم متاح فقط عبر استمارة التقديم الإلكترونية على الموقع الرسمي للمدينة ولا يوجد طريقة تقديم أخرى.





5. استمارات الالتحاق الإلكترونية غير المستوفاة للشروط لن يتم أخذها في الاعتبار، ولن يتم قبول أي استمارات تقديم بعد الموعد النهائي للتقديم الذي يوافق 28 يوليو 2018.





6. لتسهيل عملية التقديم يُفضل اجتياز اختبار من الاختبارات TOEFL، IBT، IELTS قبل التقديم أو اجتياز اختبار جامعة العلوم والتكنولوجيا في اللغة الإنجليزية بعد التقديم (EPT).





7. يتم اتخاذ قرار قبول أي متقدم للدراسة بالجامعة بناء على معادلة تضم نسبة نجاحه في الشهادة الثانوية الحاصل عليها ودرجاته في اختبار القبول الخاص بمدينة زويل في المواد العلمية والرياضية ونسبة نجاحه في اللغة الإنجليزية ونجاحه في المقابلة الشخصية.





8. إن اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، ولذلك يجب على جميع المتقدمين اجتياز امتحان الجامعة في اللغة الإنجليزية (EPT) أو تقديم درجات اختبار حديث في فترة زمنية لا تتعدى عامين TOEFL، IBT أو IELTS، حيث سيتمكن الطلاب الحاصلون على درجات مرتفعة في امتحان اللغة الإنجليزية (EPT) من بدء برنامجهم الدراسي مباشرة بعد توافر باقي شروط القبول.





9. كذلك الطلاب الحاصلون على امتحان IELTS أو TOEFl أو IBT بالدرجات التالية: مجموع درجات كلي قدره 94 درجة، حد أدنى للكتابة 27 درجة، حد أدنى للمحادثة 23 درجة، وكذلك الطلاب الحاصلون على امتحان IELTS حديث في فترة زمنية لا تتعدى العامين بالدرجات التالية: مجموع نقاط 7 أو أكثر، حد أدنى للكتابة 7 درجات، حد أدنى للمحادثة 7 درجات.





10. أما الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية بالشروط والنسب المقررة لبدء الدراسة مباشرة، فينبغي عليهم الحصول على برنامج دراسي مكثف قبل أو أثناء الدراسة بالجامعة.. وكذلك الطلاب الحاصلون على مجموع درجات في اختبار TOEFL IBT من 60-93 كمجموع كلى و24 – 26 في الكتابة والطلاب الحاصلون على مجموع درجات في اختبار TOEFL IBT من 35- 59 كمجموع كلى و21 - 23 في الكتابة يتعين عليهم اجتياز الدورة المكثفة للغة الإنجليزية قبل أو أثناء الدراسة الجامعية ولا يتم قبول الطلاب الحاصلين على مجموع درجات أقل من 35 كمجموع كلى.. والطلاب الحاصلون على مجموع درجات في اختبار IELTS على 6 – 6.5 نقطة و6.5 في الكتابة يتعين عليهم اجتياز الدورة المكثفة للغة الإنجليزية قبل أو أثناء الدراسة الجامعية وكذلك الطلاب الحاصلون على 5 – 5.5 نقطة و6 في الكتابة ولا يتم قبول الطلاب الحاصلين على مجموع درجات كلى أقل من 5 وأقل من 6 درجات في الكتابة.