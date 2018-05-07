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خبير إعلامي عن قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357: غير قانوني ولا يصح

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:03 ص
خبير إعلامي عن قرار وقف النشر في قضية مستشفى 57357: غير قانوني ولا يصح
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف النشر في قضية مستشفى 57357، لا يجوز ولا يصح، وهو غير قانوني لأنه ليس من صلاحياته المنع المسبق للنشر على موضوع صحفي طالما لا يخل بالمعايير والأكواد التي يرسيها المجلس.

وشدد "عبدالعزيز"، في تصريحات تلفزيونية، على أن التوسع في الحظر يحرم الجمهور في بعض الأحيان من معرفة المعلومات في القضايا الهامة، متسائلا عن السبب الذي يدعو إلى خروج المجلس عن صلاحياته وفعل ذلك.

وأكد الخبير الإعلامي، أن هذا "لا يجوز ولا يصح"، لافتا إلى أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة نص قانون الصحافة والإعلام، الذي سيصدر خلال أيام، وينهي صلاحية المجلس الأعلى للإعلام، وأي محامي يستطيع رفع قضية أمام القضاء الإداري، مؤكدا أن الإعلامي "مش مخبر شرطة" لكي يبلغ بمعلوماته.
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