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طفلة تحرج ضيوف "الإبراشي".. والأخير: "هزمتكم بالقاضية" (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:46 ص
طفلة تحرج ضيوف الإبراشي.. والأخير: هزمتكم بالقاضية (فيديو)
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نعيم يوسف
 
أحرجت طفلة صغيرة تدعى "مليكة"، تعمل في عروض الأزياء، ضيوف برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم" الفضائية، بعد اختلافهم حول مدى قانونية عمل الأطفال.

وقالت خلود سليمان، خبيرة موضة، إنها لا تمانع دخول الأطفال عالم الموضة، لأن الطفلة يكون لها شخصيتها منذ صغرها، وتستطيع مواجهة الناس، ويتقدم لهذا العمل عدد كبير جدا، ولكن يتم اختيار عدد قليل، والهدف ليس المال فقط، ولكن هذه موهبة، وليس أي فتاة تستطيع فعل ذلك.

من جانبه، عارض أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، هذا الأمر مؤكدًا أن عمل الأطفال في هذه العروض له تأثيرات نفسية سلبية عليهم.

وتدخلت الطفلة "مليكة" في الحوار، وقاطعت الضيوف وقالت إنه لا يجبرها أحد على فعل شيء، وأنها تحب هذا العمل، معقبة: "بالعكس أنا بعمل اللي أنا عايزاه".

من جانبه، أشاد "الإبراشي"، بجرأة الطفلة، مؤكدا: "مليكة هزمتكم بالقاضية".
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