أمل مبدي تشارك في احتفالات السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال (صور)

حرصت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، على حضور احتفال السفارة الأمريكية بالقاهرة، بعيد الاستقلال والذى يوافق الرابع من شهر يوليو.

وقدمت مبدي، التهنئة إلى توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، مؤكدة أنها استمتعت بالأجواء الاحتفالية لعيد الاستقلال الامريكي، وعروض الألعاب النارية التي تمثل تقليد سنوي يعود تاريخه إلى حقبة الثورة الأميركية، وهي عبارة عن عروض فنية جميلة بديعة الألوان تملأ السماء بألوانها وأصواتها.

ويعتبر عيد الاستقلال هو ذكرى اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال الولايات المتحدة، في ٤ يوليو من عام ١٧٧٦ ، معلنة استقلالها عن بريطانيا العظمى، وعادة ما يرتبط بعيد الاستقلال، المسيرات والألعاب النارية وحفلات الشواء والكرنفالات والمعارض والرحلات والحفلات الموسيقية ومباريات البيسبول وحتى لم شمل العائلة، وكذلك الخطب السياسية والاحتفالات وغيرها من المناسبات العامة والخاصة للاحتفال بتاريخ وحكومة، وتقاليد الولايات المتحدة.