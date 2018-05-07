تعرف على تفاصيل قانون المرور الجديد 2018.. والعقوبات الرادعة للمخالفين

قام مجلس الوزراء بإقرار قانون المرور الجديد 2018 مشتملا على القواعد الأساسية للسلامة التي تضمن الأمان للفرد والمجتمع وتساهم بشكل كبير في وقف نزيف الأسفلت الذي ازداد بالسنوات الأخيرة، والذي كان السبب الرئيسي له عدم التزام السائقين بالقواعد المنطقية العالمية للمرور، مما كان سببا رئيسيا لوضع الحكومة القواعد الملزمة وتغليظ العقوبات للحد من الحوادث، فكان قانون المرور الجديد 2018 هو السبيل لتحقيق ذلك.

تعرف على القانون كما يمكنك أيضا عزيزي القارئ التعرف على أبرز العقوبات المذكورة بالقانون مما يعيق السائق من التجرؤ على تخطيها وإلزامه بالالتزام، كما يعرض المقال أيضا الشروط التي يتبعها كل متقدم للرخصة للحصول عليها، والتي تتضمّن قانون المرور الجديد.

تعرف على القانون كما يمكنك أيضا عزيزي القارئ التعرف على أبرز العقوبات المذكورة بالقانون مما يعيق السائق من التجرؤ على تخطيها وإلزامه بالالتزام، كما يعرض المقال أيضا الشروط التي يتبعها كل متقدم للرخصة للحصول عليها، والتي تتضمّن قانون المرور الجديد.

عقوبات قانون المرور الجديد 2018

يكون أساس القانون أن يكون لكل سائق 30 نقطة، ويتم الخصم من هذه النقاط مع كل مخالفة، ويكون حسب نوع المخالفة من شرائح خمسة من أنواع المخالفات، تعرف على الشرائح الخمسة من هنا.





مبلغ غرامة السير بمواد محظورة من 200 إلى 5000 جنيه.

مبلغ غرامة التعدي على أحد رجال المرور من 300 إلى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة ترك السيارة في الطريق معطلة دون أن يقوم قائدها بالإبلاغ عن العطل من 200 إلى 2000 جنيه.

مبلغ غرامة مخالفة رجل المرور من 500 وحتى 1000 جنيه.

مبلغ الغرامة في تعطيل حركة المرور من 500 وحتى 2000 جنيه.

مبلغ غرامة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الخمور من 1000 وحتى 3000 جنيه.

غرامة السير بمركبة ليس لها فرامل من 300 وحتى 1500 جنيه.

غرامة تجاوز السرعة المقررة بالقانون من 300 وحتى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة فعل فاضح في الطريق العام من 300 وحتى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة ترك المصابين على الطرق وعدم الاهتمام بهم بعد حادث مروري تصل إلى 1000 جنيه.

مبلغ غرامة السير بمركبة ينبعث منها دخان أسود كريه من 500 وحتى 1500 جنيه.

مبلغ غرامة عدم وجود طفاية حريق تصل إلى 300 جنيه.

القيادة برخصة ملغاه من 1000 وحتى 3000 جنيه.

غرامة استعمال أجهزة تؤثر على الرادار 1500 وحتى 3000 جنيه.