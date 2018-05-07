الشرطة الأمريكية تحاول إنقاذ سيدة تسلقت تمثال الحرية (فيديو)



ويظهر في التسجيل المصور سيدة تحاول تسلق قاعدة التمثال، بينما يصعد من جهة أخرى من قاعدة التمثال عناصر من الشرطة، دون المزيد من التفاصيل عن هوية المتسلقة، أو دوافعها من هذا العمل.



تمثال الحرية أهدته فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1886، بمناسبة مرور مائة عام على الصداقة بين البلدين، وهو منصوب في مكان يطل على خليج نيويورك، ويبلغ طول التمثال 46 مترًا، بينما يبلغ الارتفاع الكلي بالقاعدة المنصوب عليها 93 مترًا.

تسلقت سيدة تمثال الحرية، المطل على خليج نيويورك بولاية نيويورك الأمريكية، فيما قامت الشرطة بتسلق التمثال ورائها، لمحاولة إنقاذها كما أفادت قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء.