نتيجة الثانوية العامة.. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 بالإسم ورقم الجلوس

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك "خلية نحل" داخل كنترول الثانوية العامة، وأن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستظهر خلال أسبوعين، فى منتصف الشهر الجارى، ومن المتوقع أن أعمال تقدير درجات كراسات الإجابات تنتهي في ١٣ يوليو الحالي، على أن تدخل نتيجة الثانوية 2018 في إطار المراجعة وحصر المؤشرات وإعداد قائمة أوائل الطلاب، وأنه من المتوقع أن يتم تجهيز نتيجة الشهادة الثانوية للاعتماد في ١٧ يوليو الجاري.