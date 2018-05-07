برلماني: إضافة المواليد على بطاقات التموين الأسبوع المقبل.. ولا يوجد حد أقصى



وأضاف "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن إعادة توزيع الدعم تتيح استبعاد الغير مستحق، وإضافة المستحقين، ورئيس الوزراء بدأ يأخذ هذه الخطوة.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم إضافة المواليد المتوقفين عن الإضافات الفترة السابقة، وسيتم دعم أول طفلين مع الأب والأم بقيمة 50 جنيها لكل فرد، وبداية من الطفل الثالث 25 جنيها لكل فرد، بدون حد أقصى.

قال محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنهم طالبوا الحكومة كثيرا بالانتهاء من قاعدة البيانات، ووفقا للموازنة المعروضة على المجلس هناك 68 مليون مستحقين للدعم، معقبا: "فلوسهم موجودة في الموازنة".