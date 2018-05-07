ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني: إضافة المواليد على بطاقات التموين الأسبوع المقبل.. ولا يوجد حد أقصى

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:53 ص
برلماني: إضافة المواليد على بطاقات التموين الأسبوع المقبل.. ولا يوجد حد أقصى
محمد بدراوي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنهم طالبوا الحكومة كثيرا بالانتهاء من قاعدة البيانات، ووفقا للموازنة المعروضة على المجلس هناك 68 مليون مستحقين للدعم، معقبا: "فلوسهم موجودة في الموازنة".

وأضاف "بدراوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن إعادة توزيع الدعم تتيح استبعاد الغير مستحق، وإضافة المستحقين، ورئيس الوزراء بدأ يأخذ هذه الخطوة.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم إضافة المواليد المتوقفين عن الإضافات الفترة السابقة، وسيتم دعم أول طفلين مع الأب والأم بقيمة 50 جنيها لكل فرد، وبداية من الطفل الثالث 25 جنيها لكل فرد، بدون حد أقصى.
المزيد عن: مجلس النواب الحكومة التموين إضافة مواليد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 4:10:08 AM