"الفجر الفني" يكرم راندا البحيري عن دورها في "رسايل" بحضور والدتها (صور)

كرم موقع "الفجر الفني" منذ قليل الفنانة راندا البحيري، عن دورها بمسلسل "رسايل" الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي، وتألقت في دورها الذي ظهرت خلال بـ"لوك جديد" عليها.





وحرصت والدتها على مشاركتها نجاحها حيث تواجدت في ندوة تكريمها وذلك في أول ظهور إعلامي لها وكشفت للمرة الاولي عن كواليس طفولتها وشخصيتها.





مسلسل "رسايل"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، وتشارك فى بطولته مى عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور، وأحمد حاتم، وعدد من الوجوه الجديدة.