ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شعبان عبد الرحيم يٌهاجم الفيس بوك في آخر كليباته (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:23 ص
شعبان عبد الرحيم يٌهاجم الفيس بوك في آخر كليباته (فيديو)
شعبان عبدالرحيم
طباعة
كساب أحمد
 
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، الأغنية الجديدة للفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم التي يُهاجم فيها موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك.

وهاجم الفنان شعبان عبد الرحيم، خلال الأغنية المعروضة ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، الفيس بوك، قائلًا: "الفيس بوك في مصر عك ومرمطة، وفوضى ملهاش حصر وإهانة وتجريح، ووسيلة للرغي والتلقيح، في ناس مش حاطه صوره عشان تعمل إثارة وقلق من غير ما تبان، دي كانت ساعة سودة ساعة معرفنا الفيس".
المزيد عن: مصر شعبان عبدالرحيم التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/5/2018 2:30:03 AM