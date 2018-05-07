شعبان عبد الرحيم يٌهاجم الفيس بوك في آخر كليباته (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، الأغنية الجديدة للفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم التي يُهاجم فيها موقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك.



وهاجم الفنان شعبان عبد الرحيم، خلال الأغنية المعروضة ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، الفيس بوك، قائلًا: "الفيس بوك في مصر عك ومرمطة، وفوضى ملهاش حصر وإهانة وتجريح، ووسيلة للرغي والتلقيح، في ناس مش حاطه صوره عشان تعمل إثارة وقلق من غير ما تبان، دي كانت ساعة سودة ساعة معرفنا الفيس".

