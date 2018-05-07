تزوج في الستين وأفلس أواخر أيامه.. ما لا تعرفه عن عبدالسلام النابلسي في ذكرى رحيله

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الخمسين على رحيل الممثل عبدالسلام النابلسي، والذي اشتهر بخفة ظله وحسه الكوميدي.





وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٤ معلومات عنه.





١-ولد عبدالسلام النابلسي في الثالث والعشرين من أغسطس ١٨٩٩ في لبنان.





٢-تعود أصوله إلى فلسطين، فجده ووالده كانا قضاة نابلس.





٣-جاء إلى القاهرة حين بلغ العشرين من عمره ليلتحق بالأزهر الشريف.





٤-حفظ القرآن الكريم وأتقن اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.





٥-عمل بالصحافة الفنية في عام ١٩٢٥، من خلال مجلات "مصر الجديدة واللطائف المصورة والصباح".





٦-كان أول فيلم شارك فيه "غادة الصحراء" من إخراج وداد عرفي في عام 1929.





٧-عمل مساعد مخرج في العديد منها وخاصة أفلام يوسف وهبي.





٨- لعب البطولة المطلقة مرة وحيدة في فيلم "حلاق السيدات".





٩-اضطر للسفر إلى لبنان بعد تصاعد أزمته مع الضرائب حيث بلغت ديونه ١٣ ألف جنية، وفشل عدد كبير من عمالقة الفن في فض الأزمة ومنهم أم كلثوم.





١٠-في عام 1963، أصبح مديرًا للشركة المتحدة للأفلام في لبنان وساهم في زيادة عدد الأفلام المنتجة سنويًا. عدل

١١-تزوج في الستين من عمره من إحدى معجباته وتٌدعى "جورجيت سبات"، بفيلا صديقه فيلمون وهبي دون علم أهل العروس، ليدخل بعدها في صراع مع أسرتها حتى حكمت المحكمة بصحة الزواج.





١٢-أعلن إفلاسه بعد إعلان بنك انترا والذي ضم أمواله إفلاسه.





١٣-توفي في الخامس من يوليو ١٩٦٨، إثر أزمة قلبية حادة.





١٤-تكفل الفنان فريد الأطرش بمصاريف جنازته عن طريق شقيقه فؤاد والذي أخفى الخبر عن فريد لكنه علم به من الصحف.