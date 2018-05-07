صحيفة بريطانية: 27 يوليو المقبل نهاية العالم فعليًا

نشرت صحيفة دلي إكسبريس البريطانية، أنباء تفيد بنهاية العالم فعليًا في يوم 27 يوليو المقبل والموافق الجمعة الأخيرة من هذا الشهر؛ وتعددت الأسباب لذلك، منها حدوث خسوف قمري دموي لكوكب الأرض، بالإضافة إلى تدفق الأنهار البركانية وحدوث ثوران البراكين في هاواي، ويتخذ القمر اللون الأحمر الغامق، حيث توجه اهتمام أصحاب نظرية المؤامرة إلى الأجرام السماوية.

ونقلاً عن الصحيفة البريطانية، تبيّن أن كوكب المريخ في يوم 27 يوليو سيقترب بشكل كبير جداً من كوكب الأرض، وسيحدث لكوكب المريخ عاصفة مستعرة، فتوقع المنظرون على هذا الأساس علامات نهاية العالم، فضلاً عن ظهور علامات في الشمس والقمر والنجوم.





وجدير بالذكر أنه الشمس تحولت إلى نجم أحمر عملاق نتج عن حرق الهليوم في 5 مليارات سنة، ويتوسع هذا النجم ليبلع الأرض والعديد من الكواكب الأخرى، هذا وتوقع بعض الباحثين في جامعة روشستر بنيويورك، بفناء ما يزيد عن ثلثي سكان الأرض عند بدء سيناريو نهاية العالم، حسب موقع “روسيا اليوم”.





كما أن أصحاب نظرية المؤامرة طرحوا فكرة تعرض للدمار التام ونهاية العالم بسبب مصادم الهادرون الكبير LHC، حيث يوجد الهادرون في المنظمة الأوربية للأبحاث النووية، ومن خلاله يمكن إنشاء الانفجار الكبير في المصنع الخاص به تحت الأرض بسويسرا، مما يؤدي لخلق ثقوب سوداء تبتلع الأرض، ومع ذلك تم تشغيل LCH عام 2008 ولم يحدث أي شىء للبشرية.

وتنبأ إخصائي علم الأعداد – ديفيد مايد، أن كوكب نيبرو سوف يتجه قريبًا إلى الأرض في 23 سبتمبر 2017 ولكن فشل توقعه تمامًا.





