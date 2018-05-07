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سائق قطار يتوقف بالركاب لشراء فول وطعمية.. والإبراشي: "مشهد غريب" (فيديو)

الخميس 05/يوليه/2018 - 12:00 ص
سائق قطار يتوقف بالركاب لشراء فول وطعمية.. والإبراشي: مشهد غريب (فيديو)
قطار - ارشيفية
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كساب أحمد
 
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو يوثق لحظة قيام سائق قطار بالتوقف به لشراء ساندويتشات فول وطعمية في مزلقان الساحة الشعبية بمدينة منوف.

وانتقد "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، سائق القطار قائلاً: "مشهد غريب، حوادث السكة الحديد بتحدث بسبب أخطاء من هذا النوع"، لافتًا إلى أنه يحيل هذا المشهد لوزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، معقبًا: "السواق كان ممكن يقعد على القهوة كمان ويخبط كباية شاي".



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