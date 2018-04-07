هيونداي تُنفي حول ما تردد بشأن إستحواذها على مجموعة فيات كرايسلر

نفت هيونداي على لسان رئيس المبيعات والتسويق السيد Michael Stewart وجود أي نية للإستحواذ على مجموعة فيات كرايسلر بعد يومين فقط من خروج الشائعة التي أكدت أن هيونداي تبحث إتمام هذه الخطوة قبل تنحي الرئيس التنفيذي لفيات كرايسلر السيد Sergio Marchionne من منصبه.



