أطعمة تمنع إصابتك بـ"هشاشة العظام" بعد الحمل.. جربيها!

تمر فترة الحمل التي دامت تسعة أشهر وترين طفلك لأول مرة وتشعرين بالسعادة لأنك قد أصبحت أمًّا، ولكن من الطبيعي أن يؤثر عليكِ الحمل وعلى صحتك، ومن أهم المشكلات التي قد تواجهينها هشاشة العظام ما بعد الحمل والولادة، لأن جنينك طوال فترة الحمل يستمد احتياجاته من عنصر الكالسيوم والعناصر المهمة الأخرى.





لذا عزيزتي نُقدم لكِ بعض الأطعمة المهمة التي تقوي عظامك وتمنع عنك هشاشة العظام بعد الحمل.





الحليب ومشتقاته:

تحتوي مشتقات الحليب على نسبة كبيرة من عنصر الكالسيوم الذي تفقدينه في فترة ما بعد الحمل، وكذلك على نسبة كبيرة من فيتامين "د" الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. وتساعدك أيضًا بعض أنواع الفيتامينات المختلفة التي تحتوي عليها مشتقات الحليب على استعادة عافية عضلات جسمك، التي لا شك أنها أصبحت مرهقة بعد الولادة، وتقلل أيضًا من الإصابة بأمراض العمود الفقري.





الكرنب:

الكرنب من أفضل المصادر الغنية بعنصر الكالسيوم، حيث يحتوي كوب ممتلئ لثلاثة أرباعه من نبات الكرنب المطهي على كمية الكالسيوم نفسها التي يحتويها كوب من الحليب تقريبًا، بالإضافة لاحتوائه أيضًا على فيتامين "ك" الذي له دور كبير في تحسين حالة العظام.





البطاطا الحلوة:

تعد البطاطا الحلوة أحد الأطعمة التي تدعم صحة العظام، لما تحتويه من عنصر البوتاسيوم، حيث وجدت بعض الدراسات أن السيدات اللاتي يحتوي نظامهن الغذائي على كمية كبيرة من عنصر البوتاسيوم يمتلكن عظامًا قوية وأكثر كثافة، لذا احرصي عزيزتي على تناول البطاطا الحلوة بعد الولادة، حتى تستعيدي صحة عظامك في أقل وقت ممكن.





سمك السلمون:

تحتوي الأسماك على الكثير من المعادن والأحماض المغذية للجسم بشكل كبير، وخاصةً سمك السلمون الذي يساعد على تنشيط العضلات وحركة العظام لما أحماض دهنية المفيدة للجسم مثل "الأوميجا 3"، فضلًا عن عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تغذية العظام بشكل صحي. وله دور كبير كذلك في الحماية من الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب والشرايين وما إلى ذلك.





الكمثرى:

ننصحك بتناول فاكهة الكمثرى بعد الحمل لما تحتويه من كمية كبيرة من عنصر الكالسيوم الذي يساعدك على الوقاية من هشاشة العظام بعد الحمل، ويُعد كذلك الحل الأمثل في حالة الإصابة بها، وينصح بها الأطباء وخاصةً في حالة الإصابة بالهشاشة بعد الولادة.





الموز:

يحتوي الموز على الكثير من المعادن والحديد وعنصر البوتاسيوم، لذا يعد من أهم الأطعمة التي يجب التركيز على تناولها، فهو يسهم بشكلٍ كبيرٍ في الوقاية والعلاج من هشاشة العظام التي قد تصيبك بعد الحمل والولادة.





البروكلي:

يحتوي البروكلي على نسب عالية من الألياف ومضادات للأكسدة ومعادن مختلفة تمنع الإصابة بالعديد من الأمراض، وكذلك على كمية كبيرة من الكالسيوم والمغنيسيوم ما يساعد على بناء العظام بشكل صحي وسليم.



