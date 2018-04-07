مصطفى مدبولي: انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 10.6%

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر مصر للتميز الحكومى.





وتابع مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر، وفقًا لتقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن المؤتمر يتزامن مع مرحلة جديدة بتكليفه لرئاسة الحكومة لاستكمال ما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من خطط التنمية الشاملة، بدعم من قيادة سياسية تتميز بالشجاعة والعزم.



