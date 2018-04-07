مصطفى مدبولي: انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 10.6%
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:44 م
جهاد جمال
أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر مصر للتميز الحكومى.
وتابع مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر، وفقًا لتقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن المؤتمر يتزامن مع مرحلة جديدة بتكليفه لرئاسة الحكومة لاستكمال ما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من خطط التنمية الشاملة، بدعم من قيادة سياسية تتميز بالشجاعة والعزم.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربعة الماضية شوطا كبيرا من العمل نحو التنمية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات وتحقيق العديد من المؤشرات ومعدلات نمو تجاوزت 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي، وانخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 10.6% فضلًا عن استمرار تراجع التضخم.
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