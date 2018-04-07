نجوم روسيا يعلقون على مشوارهم في المونديال



وقال كوتيبوف في تصريحات صحفية : "دائما هناك فرص، نحن مستعدون وبتركيز شديد، نملك الطموح ونريد المضي قدما في البطولة، كل شيء سيتم تحديده في الملعب، إنه نوع من الإدمان وكلما وصلت لمرحلة تريد المزيد".



وقال جولوفين في تصريحات صحفية : "لا يوجد مستحيل فيما تبقى من البطولة، قبل مواجهة إسبانيا أدركنا أنه يمكننا بلوغ النهائي، والآن نرى هذا شيئا عاديا".



واختتم جولوفين تصريحاته قائلاً : "كنا ندرك جميعا أن إسبانيا ستستحوذ على الكرة وهذا حدث طوال المباراة وأمام أي منافس، نفهم ذلك. أمام كرواتيا يجب أن نستغل نقاط قوتنا واللعب بطريقتنا المميزة".

علق المدافع إيليا كوتيبوف وألكسندر جولوفين نجمي روسيا اليوم على مشوار منتخب بلادهما في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا وذلك قبل مواجهة كرواتيا في دور الثمانية من البطولة السبت المقبل.