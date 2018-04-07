خبير اقتصادي يوضح هدف صندوق مصر السيادي "فيديو"





وأشار إلى أن هناك جهات وهيئات كثيرة في الدولة لها أنشطة اقتصادية وهي غير تابعة لقطاع الأعمال العام مثل محطات الكهرباء الجديدة والمزارع السمكية وهذه ستتم إدارتها من قبل الصندوق.



وعن إمكانية إلغاء وزارة قطاع الأعمال بعد إنشاء صندوق مصر السيادي قائلًا: "لا اعتقد ذلك".



ولفت خبير الاستثمار إلى أن هناك مشروعات انتهت جدواها الاقتصادية؛ واصبح لديها قدر كبير من العمالة ولا يريد أحد أخذ قرار بشأنها.



قال أسامة مراد خبير الاستثمار إن الهدف من صندوق مصر السيادي استغلال أصول الدولة واستثمار إيرادات فائض حقل ظهر، مشيرًا إلى أن الإمارات وسلطنة عمان أبدوا رغبتهم في الاستثمار في صندوق مصر السياديوأضاف "مراد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية"CBC"، مساء الأربعاء أن الصندوق سيصدر له تشريع خاص ينظم عمله وهذا قد يسهل إجراءات التعامل والمشاركة مع الحكومة والقطاع العام، منوهًا أن قطاع الأعمال يتحكم في 200 شركة.