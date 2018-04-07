التعليم العالي: الوزير طالب رؤساء الجامعات الخاصة بإعطاء منح مجانية للمتفوقين

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، طالب رؤساء الجامعات الخاصة بمنح الطلاب المتفوقين منح مجانية.





وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الأربعاء، بعض الطلاب يتحايلون على مجموع الثانوية العمة بالسفر لبعض الدول، وعند عودتهم نتأكد من انطباق الحد الأدنى للمجموع في سنة حصولهم على الثانوية.



