ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التعليم العالي: الوزير طالب رؤساء الجامعات الخاصة بإعطاء منح مجانية للمتفوقين

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:36 م
التعليم العالي: الوزير طالب رؤساء الجامعات الخاصة بإعطاء منح مجانية للمتفوقين
السيد عطا، رئيس قطاع التعليم
طباعة
جهاد جمال
 
قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، طالب رؤساء الجامعات الخاصة بمنح الطلاب المتفوقين منح مجانية.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الأربعاء، بعض الطلاب يتحايلون على مجموع الثانوية العمة بالسفر لبعض الدول، وعند عودتهم نتأكد من انطباق الحد الأدنى للمجموع في سنة حصولهم على الثانوية.

وذكر أن "الجامعات المعتمدة دوليًا التي لها تصنيف عالمي من تنشأ فروع في مصر، وذلك بناء على توصية السيد رئيس الجمهورية"، مضيفًا أن "أكاديمية البحث العلمي تراعي الطلاب الموهبين وتمنحهم جوائز، وبه صندوق يمنح الطلاب أموال لمساعدتهم في الأبحاث".
المزيد عن: السيد عطا، رئيس قطاع التعليم التوك شو التعليم العالي أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/4/2018 9:50:04 PM