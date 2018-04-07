موجة الحر تهدد احتفالات أمريكا بعيد الاستقلال

يتوقع خبراء الأرصاد بالولايات المتحدة، استمرار موجات الحرارة والرطوبة العالية فى وسط وشرق أمريكا، مع توسّعها لولايات الغرب غداً الخميس، الذى تحلّ فيه ذكرى عيد الاستقلال.

وتؤثّر موجة الحرارة التى بدأت منذ الخميس الماضى،على أكثر من 103 مليون شخصاً، وتسبّب فى وفاة 4 أشخاص على الأقل، بينهم إصابات بضربات شمس وأزمات قلبية، وفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وأوصت دائرة المناخ الوطنية، المواطنين بشرب المياه بكثرة، وأن يأخذوا استراحات متكررة من الشمس والبقاء فى منازلهم، وبعض النصائح الصحية الأخرى، مثل تجنّب ارتفاع درجات حرارة الجسم حتى لا تؤثر على الجهاز العصبى المركزى والدماغ والأعضاء، وتجنّب الأعمال الشاقة.

وقال المصدر إنّ درجات الحرارة فى بعض المناطق قد تصل إلى 43 و 48 درجة مئوية، وألغت بعض مدن كولورادو وأريزونا الألعاب النارية يوم 4 يوليو بسبب مخاوف من حرائق الغابات، حيث يشهد غرب البلاد، مثل كاليفورنيا حرائق غابات منذ الأسبوع الماضى.