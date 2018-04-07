تعلمي إتيكيت "الضحك" وآدابه وقواعده الأساسية

الأنثى رقيقة بطبعها، ولأنكِ تمثلين هذه الأنثى الرقيقة، فيجب عليكِ الانتباه وأخذ الحيطة والحذر عند الضحك، لذا تعلمي قواعد اتيكيت الضحك التي يلزمك اتباعها في المجالس الكبيرة والمناسبات.





إتيكيت الضحك

- حاولي أن تضحكي بصوت منخفض حتى لا تزعجي الآخرين، ولا تحاولي مطلقاً الضحك بصوت عالٍ وبشكل مستمر.





- في بعض الأحيان يتوجب عليكِ عدم الضحك مطلقاً، خصوصاً في الحالات التي يحصل فيها ظروف محرجة للآخرين، حتى لا تؤذي مشاعرهم.





- خلال أوقات العمل قد تضحكين أنتِ وزملائك فلا مشكلة في ذلك، لكن سيكون من غير المقبول أن تتكلمي على الهاتف وتضحكي بصوت مرتفع حتى لا تزعجي زملائك في العمل.





- إذا قمتِ بالضحك أصناء تناولك الطعام، فقومي بوضع يدكِ على فمك أو استخدمي منديل ورقي لتغطي فمك، حتى لا يظهر الطعام الموجود داخل فمك.