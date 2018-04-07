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تعلمي إتيكيت "الضحك" وآدابه وقواعده الأساسية

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:18 م
تعلمي إتيكيت الضحك وآدابه وقواعده الأساسية
أرشيفية
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الأنثى رقيقة بطبعها، ولأنكِ تمثلين هذه الأنثى الرقيقة، فيجب عليكِ الانتباه وأخذ الحيطة والحذر عند الضحك، لذا تعلمي قواعد اتيكيت الضحك التي يلزمك اتباعها في المجالس الكبيرة والمناسبات.

إتيكيت الضحك
- حاولي أن تضحكي بصوت منخفض حتى لا تزعجي الآخرين، ولا تحاولي مطلقاً الضحك بصوت عالٍ وبشكل مستمر.

- في بعض الأحيان يتوجب عليكِ عدم الضحك مطلقاً، خصوصاً في الحالات التي يحصل فيها ظروف محرجة للآخرين، حتى لا تؤذي مشاعرهم.

- خلال أوقات العمل قد تضحكين أنتِ وزملائك فلا مشكلة في ذلك، لكن سيكون من غير المقبول أن تتكلمي على الهاتف وتضحكي بصوت مرتفع حتى لا تزعجي زملائك في العمل.

- إذا قمتِ بالضحك أصناء تناولك الطعام، فقومي بوضع يدكِ على فمك أو استخدمي منديل ورقي لتغطي فمك، حتى لا يظهر الطعام الموجود داخل فمك.
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