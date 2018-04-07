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غدًا.. محمد معيط يتفقد مركز كبار الممولين بمدينة نصر

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:17 م
غدًا.. محمد معيط يتفقد مركز كبار الممولين بمدينة نصر
محمد معيط وزير المالية
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الفجر الاقتصادى
 
يجري وزير المالية الدكتور محمد معيط، غدا الخميس جولة تفقدية بمركز كبار الممولين بمدينة نصر، يعقبه مؤتمر صحفي بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ونظمت وزارة المالية 7 ندوات وورش عمل بالجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية وهى جامعة القاهرة وطنطا والزقازيق وأسيوط وجنوب الوادى وقناة السويس والإسكندرية على مستوى المناطق الجغرافية بهدف رفع كفاءة العاملين القائمين على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع الإلكترونى (GPS).
المزيد عن: وزارة المالية مصلحة الضرائب كبار الممولين الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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