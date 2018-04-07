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مصرع 17 شخصًا جراء حادث مروري بجدة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 07:50 م
مصرع 17 شخصًا جراء حادث مروري بجدة
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أوضح عبدالله أحمد أبوزيد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة، تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:04 من صباح اليوم، من العمليات الأمنية عن وقوع حادث انقلاب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال.

وأوضح أن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء، لسيارة من نوع حافلة كان بها 17 راكبًا وكانت بطريق الملك باتجاه الشمال، ونتج عن هذا الحادث وفاة 5 وإصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة.

وأضاف على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني محمد راشد وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 وفيات و12 مصابا وإصاباتهم متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم جميعا إلى أقرب منشأة صحية.

المزيد عن: طريق الملك جدة الهلال الأحمر
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