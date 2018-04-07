تغريدات الفنانين.. نبيل الحلفاوي يلعب ملاكمة.. ومحمد رمضان يحتفل بـ"نمبر وان"

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الأربعاء، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.





نبيل الحلفاوي يلعب ملاكمة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة ظهر فيها الفنان نبيل الحلفاوي وهو يتدرب على رياضة الملاكمة في مرحلة الشباب، بشكل مختلف عمّا هو عليه، إذ كان يتميز بشارب عريض في ريعان شبابه.





وتفاعل نبيل الحلفاوي مع الصورة التي تم تداولها على "تويتر"، مؤكدًا أنه هو صاحب تلك الصورة وليس شخصاً آخر يشبهه، لتنال الصورة بعد ذلك إعجاب عدد كبير من متابعيه.





محمد رمضان يحتفل بـ "نمبر وان"

واحتفل الفنان محمد رمضان، بتخطى كليب أغنيته "نمبر وان" حاجز الـ12 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمى "يوتيوب".





ونشر رمضان صورة عبر حسابه على "تويتر" يعلن فيها تخطى حاجز الـ12، معلقا: "الحمد لله فى11 يوم 12 مليون مشاهدة على تريند YouTube مصر".





راغب علامة لجمهور المغرب: أنا لا استطيع الانتظار

نشر الفنان اللبناني "راغب علامة"، تدوينة له يعلن عن حفله الغنائي بدولة المغرب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر".





وكتب "علامة" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر:" انا لا استطيع الانتظار لرؤيتكم فى 6 يوليو بـ" Arz Biladi"...ليله لا تنسى".





ويحيي "راغب علامة" حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان "إفران" في المغرب، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 يوليو.





اليسا تروج لألبومها الجديد

ونشرت الفنانة اللبنانية "اليسا" تدوينة، تطلب من خلالها الجمهور الانتظار على طرح ألبومها الجديد، عبر موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "تويتر".





وكتبت إليسا تدوينة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": الصبر يا رفاق، ستحصلون على الإعلانات التشويقية، والاغانى والغلاف قريبا !عليكم فقط بالانتظار قليلا".