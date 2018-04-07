"دلاور": لا يمكن إتمام الإصلاح الاقتصادي دون وجود شبكة من الطرق والموانئ



وأضاف " دلاور"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه لا يمكن إتمام الإصلاح الاقتصادي دون وجود شبكة من الطرق والموانئ والمدن الجديدة، منوهًا أن البنية الأساسية مهمة لعملية الإصلاح.



وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر أصبح لديها تنوع في مصادر الطاقة.

عقب شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، على تصريح وزير الكهرباء محمد شاكر أن أول محطة نووية في مصر ستدخل الخدمة بعد 8 سنوات قائلًا: " لا يمكن اختصار بداية تشغيل المحطات أكثر من ذلك".