هذه العبارات توقفي عن قولها لابنتك فورًا!

هناك عبارات يجب أن تحذري قولها لابنتك لأنها تؤثر فيها بالسلب، ومنها التالي:-





"أنا أفعل كل شيء من أجلكِ"

هذه العبارة من اكثر العبارات التي تؤثر بالسلب على الفتيات وتجعلهم يغضبون ويشعرون بالذنب تجاه الأم.





"درجتكِ جيدة، لكن هناك أفضل بالتأكيد"

كل أب وأم يؤمنان بأن أطفالهما عباقرة، ويجب أن يحصلوا على درجات مدرسية عالية، هذه التوقعات قد تكون محفزة، ولكن التركيز الشديد على الإنجاز الأكاديمي قد يجعل الأمور أسوأ، ويفقدهم ثقتهم في أنفسهم، خصوصًا البنات، لأنهن يكنّ أكثر حساسية.





"أنتِ من أغضبتِني كثيرًا"

الوظيفة الأولى لأي أب وأم أن يحتفظا بهدوء أعصابهما في كل الأوقات مهما حصل، بالإضافة إلى أن الغضب قد يدفعهما إلى قول أشياء يندما عليها لاحقًا، لذلك فالحفاظ على هدوئكِ في كل الأوقات يجعلكِ مثالًا لابنتكِ دومًا.





"لا تأكلي ذلك، وإلا سيزيد وزنكِ"

لو كانت ابنتكِ وزنها زائد قليلًا وتحاولين مساعدتها في التخلص من هذا الوزن، لا تفعلي ذلك بصورة سلبية، بل حاولي دومًا التركيز على فوائد الطعام الصحي، وطعمه الشهي، ولا تعطيها صورة سلبية عن نفسها، وتجعلينها تقلق حول شكلها وتفقدينها ثقتها في نفسها.





"وزنكِ زائد جدًا"

الطفلة صاحبة الوزن الزائد تحتاج لعناية خاصة من الوالدين، والتركيز على التغذية الصحية والمفيدة، ولكن بالطبع دون الإشارة لهذا الوزن بصورة مباشرة أبدًا أو محاولة التفرقة في نوع الأكل بينها وبين أخوتها الأقل وزنًا، يجب أن يتم الأمر بصورة طبيعية، وعن طريق تحبيب الجميع في الطعام الصحي، وتأكدي دومًا أن اكتساب طفلتكِ وزنًا زائدًا شيء راجع إلى نظام طعام غير صحي، وليس ذنبًا وقعت فيه يستلزم معاقبتها عليه.





"مظهري سيئ"

ابنتكِ تنظر لكِ كمثل أعلى، وكأجمل امرأة على وجه الأرض، ترغب في أن تكبر لتصبح مثلها، لذلك انتقاد نفسكِ بصورة سلبية يجعلها هي أيضًا تشعر بالمثل تجاه نفسها وتبدأ في احتقار جسمها.





"توقفي عن البكاء الآن"