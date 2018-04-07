ما هي الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة حرق دهون البطن؟

هناك مجموعة من الصعوبات التي تقف عائق أمام دهون البطن إذا كنتِ تريدين الحصول على جسم مثالي، يجب معرفتها لتجنبها، ومنها :-





1. ممارسة التمارين الرياضية الخاطئة:

من الرائع أن تمارسي رياضة الركض، فهي مفيدة لصحة القلب والدورة الدموية، ولكن عليكِ أن تعلمي أن هذا ليس التمرين الرياضي المناسب لتخليصكِ من دهون البطن المزعجة.

إذا كنتِ تريدين التخلص من دهون البطن، احرصي على ممارسة التمارين الرياضية المخصصة لشد عضلات البطن، والقضاء على الدهون المتراكمة في تلك المنطقة.





2. تناول الأطعمة المصنعة:

يؤدي تناول الأطعمة المصنعة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات إلى زيادة السكر في الدم، فيبدأ الجسم في التخلص من السكر الزائد عن طريق تحويله إلى دهون مختزنة في الجسم، خاصة منطقة الخصر، ما يزيد من صعوبة التخلص منها.





3. تناول الدهون الخاطئة:

لحرق الدهون السيئة يحتاج الجسم إلى الدهون الجيدة، وهي الدهون غير المشبعة للقضاء على الدهون المتراكمة في الجسم، خاصة دهون منطقة البطن. لذا عليكِ تجنب تناول الدهون المشبعة مثل الدهون الموجودة في اللحوم ومنتجات الألبان والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، واستبدالها بالدهون غير المشبعة، والموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات غير المحمصة أو المملحة.





4. الضغط النفسي والإجهاد:

يؤدي التعرض للضغط النفسي والإجهاد المستمر إلى إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، الذي يزيد من الشعور بالجوع والرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، والميل إلى تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالسكريات، ما يقلل من حرق الدهون بل يؤدي إلى زيادة تراكمها.





5. الإفراط في الأطعمة المالحة:

يعمل الملح على تخزين كميات كبيرة من الماء في أنسجة الجسم، ما يؤدي إلى زيادة محيط الخصر وإبطاء عملية الحرق، لذا فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح مثل المخللات والأسماك المملحة تقلل من فاعلية الرجيم وتزيد من صعوبة حرق الدهون.





6. تناول المشروبات الغازية:

لا تنخدعي بإعلانات المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول هذه المشروبات يزيد من تراكم دهون البطن ويسبب الشعور بالانتفاخ، خاصة مع تناولها بعد الوجبات مباشرة. يمكنك استبدالها بالشاي الأبيض الذي يمنع تكوين الخلايا الدهنية الجديدة، ويساعد على تكسير الدهون المختزنة بالجسم.





7. عدم أخذ قسط كافٍ من النوم:

النوم له تأثير سحري في راحة الجسم واكتمال عملية التمثيل الغذائي، وقلة النوم تزيد من إفراز الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة الوزن، لذا يُنصح بالنوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات ولا تزيد على 9 ساعات في أثناء الليل.