الهاتف "Galaxy X" القابل للطي سيأتي بطارية مطوية بقوة 3,000 mAh

لم تكشف شركة سامسونج رسميا عن هاتفها جلاكسى X القابل للطى، لكن من المنتظر أن يتم الإعلان عنه بحلول 2019، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الهاتف سيمتلك بطارية منحنية أيضا، والتى ستمتلك قدرة تبدأ من 3,000 mAh.





ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، ستكون الشاشات جاهزة لبدء تشغيل الهاتف فى وقت مبكر من 2019، ونظرا لكون الهاتف قابل للطى، فيجب أن تكون المكونات الإضافية مرنة أيضًا، ولعل هذا هو السبب وراء انحناء البطارية قليلا، والتى من المنتظر أن تكون قدرتها ما بين 3000 مللى أمبير و 6000 مللى أمبير فى الساعة.

ومن المتوقع أن يوفر الجهاز شاشة بقياس 7.3 عند فتحه، وشاشة 4.5 عند طيه، وقد تم تطوير البطارية بواسطة Samsung SDI، وهى على شكل V، وقد تطلق الشركة هاتفها الجديد بالتزامن مع إطلاق جلاكسى S10 وفقا لبعض التقارير.